Les Feux de l'amour : Une actrice quitte subitement la série !

Coup dur pour les fans des Feux de l'amour. La célèbre série qui a déjà enregistré 45 saisons perd une de ses actrices. Elle vient elle-même de l'annoncer sur les réseaux sociaux.

Après six années passées dans le célèbre soap, Melissa Claire Egan, alias Chelsea, tire sa révérence. "Après avoir mûrement réfléchi et passé six années magnifiques, j'ai décidé de quitte Les Feux de l'amour. J'aime énormément cette série (et ce genre), et je suis très reconnaissante envers cette équipe et ce casting merveilleux et spécialement envers mon plus que merveilleux Joshua Morrow", a-t-elle écrit. Puis, elle a rendu hommages aux accro à la série : "Chers fans, merci pour TOUT. Ce ne sont pas des adieux. Vraiment. C'est juste un au revoir pour le moment. Avec tout mon amour, Melissa." Les raisons de ce départ sont donc encore inconnues et, comme elle le laisse entendre, elle pourrait peut-être revenir.