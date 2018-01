Les Feux de l'amour : Un couple star se reforme !

L'amour ça va, ça vient... Deux personnages phares des Feux de l'amour, qui ont été ensemble pendant des années avant de se séparer, ont choisi de donner une nouvelle chance à leur couple. Une nouvelle qui devrait ravir les nombreux fans de la célèbre série.

Victoria et J.T., qui étaient en froid longtemps après leur rupture, ont semble-t-il fait la paix. Plus encore, les deux personnages sont retombés dans les bras l'un de l'autre. L'éternel séducteur, en plein divorce avec Mackenzie, a fait les yeux doux à son ex-femme Victoria. Cette dernière a fini par céder à ses avances. Un amour retrouvé alors que J.T., de retour parmi les Newman et les Abbott, devait, avec son ancienne épouse, faire face à la crise d'adolescence de leur fils Reed.

Pour information, Amelia Heinle et Thad Luckinbill, qui campent respectivement Victoria et J.T. dans Les Feux de l'amour, ont également été mariés. Après dix ans d'amour et deux enfants, les acteurs ont divorcé en 2017. Les raisons de cette séparation ? Des "différends irréconciliables". S'ils ne s'entendant plus à la maison, Amelia Heinle et Thad Luckinbill ont semble-t-il trouvé un compromis à l'écran.