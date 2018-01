Les Princes de l'amour 5 - Angelina coupée : Drogue, prostitution... elle répond

Angelina Gomes aurait dû faire son arrivée dans Les Princes et Princesses de l'amour (W9) lundi 15 janvier 2018 dans le but de séduire Steven. Seulement, la jeune femme n'est finalement jamais apparue à l'écran. Au micro de Sam Zirah pour une interview En toute intimité, la jeune femme coupée au montage se livre.

Elle dénonce alors un "boycott" de la part de la production de l'émission. "C'est assez frustrant (...). Je suis triste", poursuit celle qui a découvert qu'elle avait été évincée devant sa télévision, lorsqu'elle attendait avec ses proches son passage.

D'après des rumeurs, Angelina, qui a tout de même été payée (495 euros pour deux semaines de tournage), aurait été coupée pour différentes raisons. Elle serait escort girl, dealeuse de drogue ou encore actrice porno. Enfin, son casier judiciaire ne serait pas vierge. Des informations qu'elle dément fermement.

Toutefois, la jeune femme de 21 ans évoque des images à caractère pornographique. Sur les réseaux sociaux, un "petit gamin, âgé de pas plus de 17 ans" se faisait passer pour elle. Il reprenait alors ses photos et vidéos et proposait des show sexy moyennant argent. Comme l'assure Angelina, il s'agissait bien d'elle sur les photos et vidéos de son quotidien, mais d'une autre personne lors de ces rendez-vous virtuels. Si elle n'a pas porté plainte, elle s'est rendue au domicile du jeune homme afin de régler ses comptes. Plus encore, elle croit savoir que des vidéos d'elle en train de fumer des substances illicites auraient pu lui desservir.

Mais sans explication claire de la part de la production – qui n'était apparemment pas en mesure de répondre à ses interrogations – Angelina reste dans le flou. Pour rappel, W9 avait déjà répondu à la polémique auprès de nos confrères de TV Mag. "Cette jeune fille a passé les différentes étapes du casting en omettant de parler de certains détails de sa vie qui ne correspondent pas aux valeurs du programme", indiquait-on.

Cette éviction n'est pas sans rappeler celle de Jessyca Wilson l'an dernier. La candidate avait elle aussi été coupée au montage. La raison ? Elle avait caché à la production son passé d'actrice X.