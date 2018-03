Les Reines du shopping – Alicia seins nus : Elle se dévoile sensuelle !

Depuis lundi 5 mars 2018, Élodie, Maryline, Lamia, Claudie et Alicia s'affrontent dans Les Reines du shopping (M6). Les cinq candidates ont pour mission de trouver le look idéal dans le thème imposé par Cristina Cordula, "féminine en velours". Nous savions déjà que Claudie, comédienne, n'est pas vraiment une inconnue, et voilà qu'on apprend qu'une seconde candidate est quant à elle modèle photo.

Il s'agit d'Alicia, âgée de 28 ans et présentée comme animatrice sportive dans un centre d'escalade. La jolie brune venue tout droit de Caen, dans le Calvados, partage sur les réseaux sociaux quelques photos issues de ses shootings professionnels.