Les Reines du shopping : Claudie est loin d'être une inconnue...

Dès ce lundi 5 mars 2018, c'est parti pour une nouvelle semaine des Reines du shopping sur M6 ! Élodie, Maryline, Lamia, Claudie et Alicia vont tenter d'impressionner Cristina Cordula en défilant dans le thème imposé, à savoir "féminine en velours". Parmi les candidates, l'une d'entre elles n'est pas une totale inconnue...

En effet, Claudie, 48 ans, est présentée comme coach en prise de parole et comédienne. Et il faut dire qu'elle a déjà joué dans plusieurs pièces de théâtre. Entre 2013 et 2014, dans Tailleur pour dames, cette charmante Belge a ainsi interprété Madame Aigreville. Mais ce n'est pas tout, ces dernières années, Claudie a également fait dans l'humour sur scène, notamment avec L'Agence tous rires, proposant des sketchs de différents humoristes.

À son CV, Claudie peut également ajouter quelques performances dans des comédies musicales. Elle tenait le rôle titre dans La Mégère d'après Shakespeare et a même joué dans sa propre création baptisée Amour, castagnettes et Victor Hugo.

Loin de s'arrêter là, la candidate des Reines du shopping s'est également illustrée dans le cinéma. Elle a ainsi été aperçue dans L'Ordre du jour, un film de Michel Khleifi, ou encore dans La Garde-barrière de JD. De La Rochefoucault. Claudie est également passée par le petit écran puisqu'elle s'est illustrée dans l'émission humoristique de la RTBF Le Belge comme Eddy Show en 2010.

Enfin, la concurrente d'Élodie, Maryline, Lamia et Alicia traîne une carrière d'écrivain puisqu'elle a adapté certaines comédies musicales et même écrit ses propres créations humoristiques et musicales.

Rendez-vous du lundi au vendredi dès 17h30 sur M6 afin de suivre Les Reines du shopping.