Les Reines du shopping : Anna affiche son corps de rêve en bikini !

Depuis lundi 28 mai 2018, Anna, Rheanna, Aurore, Ever et Tania participent aux Reines du shopping (M6). Les cinq candidates de la semaine ont pour mission de proposer à Cristina Cordula un look dans le thème suivant : "moderne avec un chapeau pour un mariage". Pour ce faire, elles ont deux heures et demi de shopping, trente minute de mise en beauté et 500 euros de budget !

Parmi les participantes, Anna est une jeune Bretonne de 29 ans installée à Paris. Fan de mode, elle propose au quotidien un style trendy chic. Toutefois, elle ne semble pas à l'aise avec le thème... Il faut dire que sur Instagram, la jeune femme propose des looks bien différents de celui qu'attend Cristina Cordula !

En robe, sweat ou jeans, Anna est toujours stylée et pile dans la tendance. Mais elle ne s'arrête pas là. Sur le réseau social, celle qui cumule plus de 1700 fans se dévoile également en maillot de bain sexy lors de vacances à Cannes, Marrakech, en Martinique ou à Bodrum en Turquie. Sans compter que cette maman de deux enfants affiche une plastique de rêve !