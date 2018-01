Les Reines du shopping : Le cauchemar d'une ex-candidate à cause du montage

Certaines candidates des Reines du shopping (M6) ne gardent pas un très bon souvenir de leur passage dans le programme de Cristina Cordula. C'est le cas de Sabine, qui a participé à l'émission la semaine du 15 janvier 2018 sur le thème "élégante avec des bottines". Après s'être agacée sur Twitter, cette orthoptiste de 46 ans s'est exprimée dans les colonnes de Actu.fr.

Si elle semblait ravie après le tournage des Reines du shopping, Sabine a déchanté en découvrant les épisodes diffusés sur M6. "On me fait passer pour la méchante de service. On m'a donné le rôle de la très chic, donc intransigeante et cassante, alors que pour chaque candidate, je faisais des critiques positives et négatives. Mais ce sont seulement les dernières qui ont été diffusées", déplore-t-elle.

La candidate regrette ainsi de passer pour "une Paris Hilton peste et capricieuse" à l'écran. "Le montage est dur, chacune de nous est un personnage. Il y a la réservée, la gentille..., poursuit-elle. Et je ne veux pas que l'on croit que je critique l'émission parce que je ne l'ai pas gagnée. J'ai perdu, c'est le jeu, je l'accepte. Mais depuis la diffusion de l'émission, j'ai eu droit à des insultes, des commentaires affreux sur Internet. Quand j'ai vu ce que l'on disait de moi sur Twitter, j'en ai pleuré."

En plus d'être face à des critiques virulentes sur les réseaux sociaux, Sabine, orthoptiste à Coulommiers, a eu la mauvaise surprise de voir que son passage dans Les Reines du shopping a impacté sa vie professionnelle : "Mes patients m'interrogent sur l'émission (...). Cela me dessert." Sur Twitter, elle donne plus de détails, indiquant que "cela [lui] a bien compliqué la vie" car "les gens ont peur de venir [la] voir avec leur enfant" à cause de son image de "méchante".