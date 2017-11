Les reines du shopping – Lydia critiquée : Sa mise au point !

Lydia n'a pas vraiment fait un retour en force à la télévision. Après avoir passé une toute petite semaine dans la Maison des Secrets de Secret Story 11 (NT1), la jeune femme a participé aux Reines du shopping (M6). Et on ne peut pas dire qu'elle ait séduit les téléspectateurs.

Le public a jugé qu'elle était un peu peste, à cause des nombreuses critiques qu'elle a proférées envers ses concurrentes. Aussi, Lydia a tenu à mettre les choses au clair sur Snapchat. Elle a tout d'abord assuré qu'elle avait également complimenté les autres candidates. Mais, selon elle, la production a préféré ne pas garder ces séquences : "Sachez qu'il y avait plein de trucs que j'avais appréciés dans le choix des candidates, mais visiblement, on m'a collé à la peau l'image de la peste. En soit, ça ne me dérange pas parce que, de toute façon, tout ce que j'ai dit, je le pensais vraiment. Mais sachez quand même que je n'ai pas eu que des avis négatifs."

Lydia a ensuite confié qu'elle était très amie avec les autres participantes et qu'elles ne lui tiendraient donc pas rigueur de ses commentaires. Et de conclure : "C'est vrai qu'après, le but de l'émission, c'est de faire du buzz et ça tourne autour de ça."

Le message est passé !