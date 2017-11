Reines du shopping : Cristina Cordula choquée par une candidate "au naturel"

Dans Les Reines du shopping (M6), Cristina Cordula propose à cinq candidates de s'habiller de manière à respecter un certain thème après avoir fait les boutiques avec un budget alloué pendant trois heures. Mais avant d'entamer leur course folle dans les magasins, les participantes présentent leur dressing, chez elles. Mercredi 15 novembre 2017, Catherine partageait l'une de ses tenues préférées : une robe sans manches... dévoilant ses aisselles non épilées.

"Les filles, je sais que vous avez remarqué que je ne me rase pas sous les aisselles. Je peux vous dire que j'assume entièrement ma féminité au naturel", lance la candidate de 42 ans. Un choix qui surprend ses concurrentes. "Ah, moi, ce n'est pas possible. Les poils je déteste ça, donc non. Je ne pourrais pas rester avec la touffe, c'est mort", déclare alors Lydia, déjà aperçue dans Secret Story 11 (NT1).

Mais qu'en est-il de Cristina Cordula ? Sans surprise, l'experte de l'émission ne valide "pas du tout". "Les bras poilus, ce n'est plus à la mode. Il y a peut-être eu une mode comme ça, dans les années 1970 peut-être... ou 1800", lance-t-elle, amusée. Et de reprendre plus concernée : "Mais là, aujourd'hui, ma chérie, en-dessous des bras, on s'épile."

Une séquence à retrouver dans notre player vidéo !