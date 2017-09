Secret Story 11 : Lydia éliminée, les amoureux Noré et Kamila en mission !

Ce jeudi 7 septembre, Christophe Beaugrand présentait le premier prime de Secret Story 11 sur NT1. Julie, Charles et Jordan, les voisins, seront-ils démasqués ? Les couples Kamila/Noré et Charlène/Benoît sont-ils en danger ? Réponse...

Pour rappel, les habitants de la Maison des Secrets sont tous en danger ce soir. S'ils découvrent la combinaison permettant d'ouvrir la porte du jardin, ce sont les voisins (Julie, Charles et Jordan) qui seront nominés. A l'inverse, si les habitants échouent, ils seront tous dans le sas.

Noré et Kamila se retrouvent pour mieux se quitter

Noré a rendez-vous dans la salle de l'infini. La Voix offre au Marseillais deux minutes seul à seul avec son épouse Kamila, qui lui manque énormément. Les amoureux en profitent pour se câliner à l'abri des regards indiscrets des autres candidats du jeu. Car, pour rappel, Kamila et Noré ont pour secret "Nous sommes mariés", et la jolie brunette doit faire croire à un rapprochement avec Benoît, lui-même en couple avec Charlène. Mais ces retrouvailles ont un prix : le couple ne pourra plus entrer en contact durant les prochaines 48 heures. Un point de rendez-vous, une croix au sol du jardin, est tout de même proposée à Kamila et Noré.

Les infiltrés immunisés, les habitants nominés

La Voix offre une nouvelle opportunité aux habitants de découvrir le mystère de la porte du jardin en leur proposant de gagner de nouveaux indices. Mais Julie, Charles et Jordan sont mis au courant et ont pour mission de saboter cette épreuve visant à déguster des milkshake aux ingrédients peu appétissants. Alors que les habitants tentent de boire le maximum, les infiltrés font semblant d'ingurgiter les boissons. Finalement, ils finissent deux verres ( de 2 litres chacun) et obtiennent un indice intermédiaire : une photo de quatre cupcake au chocolat avec une cerise sur l'un d'entre eux.

Grâce à l'obtention de cet indice, les habitants ont une dernière chance de résoudre le mystère de la porte. Et, finalement, ils échouent. Mais La Voix leur livre la bonne combinaison afin qu'ils aient accès à la Maison Voisine. Laura est la seule à pouvoir y accéder, sur demande de La Voix. Tous découvrent à l'écran que cette seconde maison est vide. Ils sont alors tous nominés, à l'exception des infiltrés. Les habitants doivent alors dès ce soir enquêter afin de démasquer ces infiltrés. S'ils échouent, ils seront de nouveaux nominés et s'ils réussissent, le trio (Julie, Charles, Jordan) sera nominé la semaine prochaine.

Afin de découvrir l'identité des infiltrés, certains candidats doivent faire face à des dilemmes. Jordan doit sacrifier sa cagnotte, soit 10 000 euros, Alain un indice sur son secret, Laura doit délaisser son doudou et Lydia doit faire une croix sur une lettre de son frère. Si les filles acceptent le dilemme, les garçons sont quant à eux plus perplexes et finissent par refuser le deal.

Makao révèle son secret

Connexion avec Makao au confessionnal. Ce grand gaillard de 2m13 se confie sur son aventure. Ainsi, il révèle bien s'entendre avec Charles, et se plaire au sein de la Maison des Secrets. Puis, Makao révèle son secret. Comme nous vous l'avions annoncé en exclusivité, il a été le garde du corps d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle puis la passation de pouvoir. Une expérience qui lui a appris une chose : "Il faut se méfier de tout." Et ce, même dans la Maison des Secrets... Le candidat de Secret Story 11 en profite pour livrer une anecdote amusante. Lors d'un déplacement, Emmanuel Macron a lancé une blague à son garde du corps, lui demandant de faire attention à ne pas tomber car il pourrait "tuer quelqu'un" en l'écrasant.

Lydia éliminée

Malgré leurs efforts, les habitants sont tous nominés. Et si Christophe Beaugrand précise que les votes ont été serrés, c'est finalement Lydia qui quitte l'aventure après une semaine au sein du jeu. Une triste nouvelle pour la jolie brunette et ses camarades. Jordan fond en larmes tandis que Bryan a du mal à cacher ses émotions. La Toulousaine est alors la première à quitter Secret Story 11.