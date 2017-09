Secret Story 11 - Kamila et Nore : Photos de leur mariage et de leur vie à deux

Vendredi 1er septembre, TF1 a lancé la 11e saison de Secret Story. Lors de cette soirée riche en rebondissements, deux couples ont été séparés par La Voix, dont celui formé par Kamila et Nore. En fouillant sur les réseaux sociaux, nous avons retrouvé des photos de leur romance mais aussi de leur mariage...

La Voix a annoncé hier à Kamila et Nore, ainsi qu'à Charlène et Benoît (également en couple) qu'ils devaient faire croire aux autres habitants du Campus des Secrets qu'ils tombent amoureux, ce grâce à la complicité de leur moitié. La Voix a ensuite décidé que Kamila et Benoît formeraient un couple. Nore et Charlène joueront donc les entremetteurs. Bref, les lovers sont séparés. Un coup dur pour Kamila et Nore qui sont depuis huit ans en couple et mariés depuis trois ans.

En effet, les Marseillais sont fous amoureux l'un de l'autre comme en témoigne le compte Instagram de la jeune femme. Baiser sur la bouche à New York lors de leurs noces de froment (3 ans de mariage), gestes tendres en Floride, bras dessus bras dessous en Thaïlande... ces deux-là sont inséparables.