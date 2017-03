Les Schtroumpfs: Le film "célèbre la différence d'une manière saine et positive"

Alors que leur soixantième anniversaire d'existence approche à grands pas, les Schtroumpfs sont de retour au cinéma. Les petits bonhommes bleus, imaginés par l'auteur belge Peyo, partent cette fois-ci à la recherche du Village Perdu dès le 5 avril sur les grands écrans de nos salles françaises.

À l'occasion de la sortie de ce petit bijou d'animation, la rédaction de Purepeople a eu la chance de rencontrer trois des comédiens qui prêtent leur voix aux mythiques personnages : le Grand Schtroumpf incarné de longue date par Gérard Hernandez, le Schtroumpf maladroit interprété par Arié Elmaleh et l'adorable Schtroumpfette campée par la pétillante Laetitia Milot.

Un excès de paternalisme...

C'est au coeur du splendide écrin du Pershing Hall, dans le 16e arrondissement de la capitale, que l'illustre Grand Schtroumpf nous a confié son "plaisir" de réendosser ce rôle, bien des années après ses débuts. "Je le connais tellement, ce bonhomme. Je connais autant ses défauts, qui sont les miens, que ses qualités qui sont les miennes", nous a-t-il assuré, tandis que sa partenaire de scène renchérissait qu'il "n'en avait aucun".

Le maître du village fait parfois preuve "d'un excès de paternalisme"... mais qui pourrait lui reprocher de vouloir protéger ces charmantes petites créatures ? D'autant plus que les Schtroumpfs ne sont jamais à court d'idées quand il s'agit de partir à l'aventure.

Poussés par la seule et unique Schtroumpfette de la bande, le Schtroumpf maladroit, le Schtroumpf costaud et le Schtroumpf à lunettes, plongés dans un décor mirifique aux couleurs éblouissantes, braveront tous les dangers, pour empêcher le méchant Gargamel et son vilain Azraël d'accomplir leur plan diabolique.

Un dessin animé pour les petits et les grands.

"Un dessin animé pour les petits et les grands", assure l'ancienne star de la série Plus belle la vie tandis que Gérard Hernandez rappelle qu'il "célèbre la différence d'une manière saine et positive". Il faut dire que les Schtroumpfs sont d'un naturel on ne peut plus gentil et optimiste, voire un chouïa féministe, mais toujours très solidaires et prêts à prendre tous les risques pour venir en aide à leurs copains. Un beau message d'espoir qui régalera autant les enfants que leurs parents !

Coline Chavaroche