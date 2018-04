Les Z'amours : Gênée, elle dévoile le nombre impressionnant de ses conquêtes

Mieux vaut ne pas participer aux Z'amours (France 2) si vous souhaitez que votre vie amoureuse reste privée. Magali, candidate venue tenter l'expérience avec son compagnon Guillaume, mercredi 4 avril 2018, l'a appris lors du tournage.

La mère au foyer a notamment été interrogée par l'animateur Bruno Guillon sur sa vie sexuelle. À la question "Votre lit c'est : un lit de jeune fille très sage ? Un lit où quelques hommes vous ont rendu hommage ? Un lieu de grand passage ?", elle a clairement fait comprendre qu'elle avait eu de nombreux amants.

Après que son homme a dévoilé sa réponse ("un lieu de grand passage"), la jeune femme a admis, très gênée, avoir eu plus de 20 conquêtes. "Maman, ne regarde plus la télé !" a-t-elle lancé.

On n'ose pas imaginer le nombre exact... Et sa maman non plus !