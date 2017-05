Les Z'amours : Moment de gêne en plateau après un récit de fiançailles ratées

Dans Les Z'amours sur France 2, les candidats ne sont jamais avares en anecdotes croustillantes sur leur vie de couple ! Mercredi 3 mai 2017, une jeune femme prénommée Mélissa a amusé le public et Tex en faisant une révélation très personnelle... un brin gênante.

En effet, au détour d'une question portant sur "cette fois où rien ne s'est passé comme prévu", la candidate venue des Landes a raconté comment elle a ruiné la demande en fiançailles de son compagnon Quentin en ne désirant pas se rendre dans un restaurant à San Sebastian.

"Il m'avait organisé un week-end en Espagne, on est partis tous les deux, il m'a préparé plein de choses toute la journée, on a été se balader, on a été au restaurant, on a fait plein de visites. Le soir j'étais vraiment fatiguée, lui voulait absolument aller au restaurant, moi j'ai pas voulu du coup c'est un peu parti en cacahuète... En fait il voulait me demander en fiançailles, donc il m'a gentiment balancé ma bague de fiançailles à la figure", a-t-elle raconté.

Inévitablement, Tex a cherché à savoir si elle était aujourd'hui fiancée et la jeune femme a expliqué : "Depuis, on n'est toujours pas mariés, non !"

Une sortie qui a provoqué quelques rires en plateau...

Une séquence à découvrir dès à présent dans notre player !