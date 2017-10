Letizia d'Espagne : Reine des fleurs, elle étrenne la dernière création Zara

L'automne n'a qu'à bien se tenir : sans doute sous l'effet de l'été indien, Letizia d'Espagne semble décidée à y jouer les belles de mai !

Moins d'un mois après son doublé floral des 22 septembre (en robe Zara d'une collection passée à Madrid lors de la Journée mondiale de la recherche contre le cancer) et 25 septembre (dans une splendide robe ciel à motifs roses et rouges griffées Caroline Herrera pour l'inauguration du nouveau Palais des Congrès de Palma de Majorque), l'épouse du roi Felipe VI a récidivé mardi 17 octobre 2017 à l'occasion d'audiences au palais de la Zarzuela.

Après un court intermède en noir pour les obsèques du chef de la sécurité José María Corona Barriuso, dont Felipe et elle étaient extrêmement proches, Letizia se couvrait à nouveau de fleurs. Pour accueillir le comité directeur de la Confédération des fédérations et associations de familles et de femmes du milieu rural (AFAMMER) dans le cadre du 35e anniversaire de l'organisation, puis une délégation de l'Alliance ibéro-américaine des maladies rares (ALIBER), la reine avait choisi d'étrenner la toute dernière création de la firme Zara, une robe à fleurs de style vintage vendue 49,95 euros et disponible dans plusieurs coloris chez le géant du textile.

Avec un mannequin tel que la première dame d'Espagne, la marque phare du groupe Inditex peut se frotter les mains... À quand des cravates à fleurs dans l'armoire de Felipe ?