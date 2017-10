Letizia et Felipe d'Espagne en deuil: Adieu discret à celui qui veillait sur eux

La participation de la reine Letizia d'Espagne, auprès de son mari le roi Felipe VI et avec leurs filles Leonor et Sofia, aux célébrations de la Fête nationale espagnole le 12 octobre 2017 constituait sa première apparition publique en plus de deux semaines – une disette d'activités officielles étonnantes au coeur de l'automne et alors que le pays se déchirait sur la question catalane. Elle avait toutefois quitté discrètement l'enceinte du palais de la Zarzuela la veille, dans des circonstances bien particulières...

Mercredi 11 octobre, Felipe et Letizia disaient en effet adieu à un membre essentiel de leur entourage : en deuil, le couple royal s'est ainsi rendu au thanatorium de La Paz, à Alcobendas dans la banlieue nord de Madrid, pour présenter ses condoléances à la famille de José María Corona Barriuso, colonel de la Garde civile qui occupait les fonctions de chef de la sécurité de la Maison royale – une page lui est d'ailleurs dédiée sur le site de la couronne. Cet homme de confiance du roi et de la reine, marié et père de deux enfants (Clara et Joseph), est décédé à l'âge de 64 ans au terme d'un long combat contre une grave maladie (un cancer, contre lequel il avait déjà eu à se battre dès 2014). Presque tout le personnel de la maison royale était rassemblé pour rendre hommage à celui qui était affectueusement surnommé Pepe, homme décrit comme charismatique et gentil, à qui Felipe et Letizia étaient particulièrement attachés.

Il était l'ombre de Felipe depuis ses 16 ans

Et pour cause : José María Corona Barriuso était entré au service de la famille royale espagnole au début des années 1980 et avait assuré la protection de Felipe lorsqu'il était prince des Asturies. Le jour de son avènement sur le trône, le 19 juin 2014, c'est cet homme de confiance-là qui était à ses côtés dans la Rolls Royce Phantom IV décapotable dans laquelle il se tenait debout – en dépit des risques d'attentat – pour la procession entre le Congrès des Députés et le palais royal. En grand professionnel, il avait bien tenté de l'en dissuader et recommandé une Rolls fermée, mais, devant la détermination du nouveau monarque, Corona avait tenu à être personnellement présent dans la voiture avec Letizia et lui, au côté du chauffeur, José Ignacio Gómez Valbuena (lui-même disparu en 2016, également emporté par un cancer). Dix ans plus tôt, il était déjà à cette place lors de leur mariage...

Et fort logiquement, c'est à lui que Felipe avait confié le 1er juillet 2015 le poste de chef de la sécurité de la Maison royale, en remplacement de Francisco López Requena, lequel avait été nommé deux ans plus tôt par le roi Juan Carlos Ier. Le 12 mai 2017, par décret, le roi Felipe VI avait octroyé à José María Corona Barriuso les insignes de Grand-croix de l'ordre du mérite civil en reconnaissance de ses états de service. La cour avait expressément demandé aux médias, bien informés de cette disparition et de la présence du couple royal au thanatorium, de garder sous silence ces moments privés tandis que la question de l'indépendance catalane occupait tous les esprits.