Letizia d'Espagne, ses filles et Felipe à la fête à Madrid avant un drame...

Malgré les tensions, les arrestations et les manifestations qui agitent le pays en raison de la volonté d'une partie de la Catalogne d'obtenir son indépendance, l'Espagne est en fête ce jeudi 12 octobre. La famille royale a célébré la fête nationale.

Très ferme avec les Catalans, le roi Felipe VI était un peu moins crispé à l'occasion des célébrations de la fête nationale, dans son bastion de Madrid. Le roi, en uniforme officiel, a assisté en compagnie de sa femme, la reine Letizia d'Espagne, élégante en tailleur gris, de leurs filles, les princesses Leonor (11 ans) et Sofia (10 ans), ainsi que d'Elena d'Espagne (affichant fièrement un drapeau autour du cou), au défilé militaire qui se tenait dès 11h sur la place de Lima. Pas moins de 4 000 militaires ont défilé, issus des rangs de l'armée, de la garde civile et, pour la première fois depuis trente ans, de la police nationale. Malheureusement, quelques heures plus tard, un officier de l'armée de l'air rentrant à sa base à 300km de la capitale, a crashé son avion, un Eurofighter, et est mort.

La famille royale a pu apprécier les chants de partisans clamant leur fierté d'être espagnols et appelant à l'unité. Un message également entendu par le très décrié premier ministre de droite Mariano Rajoy, qui a donné jusqu'au 19 octobre à Carles Puigdemont, président séparatiste catalan, pour clarifier sa déclaration sur l'indépendance de la Catalogne. Le premier ministre menace d'utiliser un article de la constitution pour faire perdre son autonomie à cette région du pays.

Thomas Montet