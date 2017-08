Letizia et Felipe d'Espagne : Au chevet des victimes des attentats

Au lendemain de la colère et de l'affliction la plus profonde, l'heure était samedi 19 août 2017 au réconfort : comme annoncé la veille par la Maison royale, le roi Felipe VI d'Espagne et sa femme la reine Letizia se sont rendus au chevet d'une partie des 126 personnes blessées dans les attentats terroristes qui ont fait 14 morts deux jours plus tôt en plein Barcelone, sur l'avenue des Ramblas, et dans la station balnéaire catalane de Cambrils, plus au sud. 54 d'entre elles se trouvent actuellement dans plusieurs hôpitaux de la ville, dont 12 dans un état critique.

La veille, c'est sans son épouse que le monarque, interrompant son congé estival en famille à Majorque, était venu expressément dans la cité comtale et avait pris place au premier rang d'une foule de 100 000 personnes place de la Catalogne, pour une minute de silence poignante ponctuée d'applaudissements et de cris de résistance : "Je n'ai pas peur." Vingt-quatre heures plus tard, Letizia se tenait bien à ses côtés pour distribuer sourires réconfortants, poignées de main galvanisantes et bons voeux de rétablissements.

Felipe et Letizia ont tout d'abord rencontré les victimes admises à l'hôpital del Mar, en présence de la ministre de la Santé Dolors Montserrat. Si une réunion avait été programmée avec la direction de l'établissement pour permettre au couple royal de s'informer sur la prise en charge des blessés, les soins que reçoivent ceux d'entre eux qui sont encore hospitalisés et la communication entre les différentes administrations, leur venue chaleureuse et bienveillante auprès des victimes était naturellement au coeur de leur visite et de celle qu'ils ont rendue dans la foulée aux patients admis à l'hôpital Sant Pau.

Un témoignage fort de solidarité dont la Maison royale a partagé de nombreuses images via Twitter, l'occasion d'apprécier notamment l'exceptionnelle douceur du souverain auprès d'un papa et de ses enfants... Parents de deux fillettes de 11 et 10 ans, la princesse Leonor des Asturies et l'infante Sofia, Felipe et Letizia ne peuvent qu'avoir de l'empathie en de telles circonstances...