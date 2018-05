Liam Gallagher rencontre sa fille Molly pour la première fois en 21 ans !

Ce 22 mai 2018, Liam Gallagher est monté sur la scène du London Stadium pour faire la première partie du concert des Rolling Stones. En coulisses, l'ex-chanteur d'Oasis en a profité pour rencontrer pour la première fois sa fille de 21 ans.

Sur le compte Instagram de l'artiste britannique, au lendemain du concert, les fans ont pu découvrir un portrait de famille pour le moins inédit. Sur le cliché en noir et blanc, Liam Gallagher pose aux côtés de ses fils Lennon (18 ans) et Gene (16 ans), mais également avec Molly Moorish, sa fille née d'une brève liaison avec la chanteuse Lisa Moorish alors qu'il était marié à l'actrice Patsy Kensit. La jeune fille a à son tour publié la photo sur son propre compte en indiquant en légende le titre du dernier album de son père, As You Were.