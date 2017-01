Lisa Edelstein digère mal d'avoir été écartée de Sex and the City...

Alors que la possibilité d'un troisième volet au cinéma de Sex and The City continue de faire les gros titres, l'actrice Lisa Edelstein a accepté de se livrer sur la série pour laquelle aurait dû tenir le premier rôle, finalement donné à Sarah Jessica Parker...

Invitée d'Andy Cohen dans l'émission Watch What Happens Live, sur la chaîne Bravo, l'actrice a été très franche quand l'animateur a voulu lui parler de Sex and the City. "Ce n'est pas quelque chose dont j'aime parler", a-t-elle fait savoir. Mais, poussée par l'animateur et meilleur ami de Sarah Jessica Parker, elle n'a pas vraiment résisté pour en discuter... "La seule raison pour laquelle cette histoire est devenue publique c'est parce que Darren Starr [le créateur de la série, ndlr] en a parlé en interview. Mais quand j'en parle, j'ai l'impression que c'est moi qui met le sujet sur la table. C'est arrivé à un moment dans ma vie où ma vie prenait une autre tournure et puis Sarah Jessica a décidé qu'elle était d'accord pour faire de la télé", a-t-elle dit.

Lisa Edelstein, qui a quand même connu le succès dans Dr House, confie avoir eu de la peine puisqu'elle était allée tellement loin dans le processus qu'elle avait même déjà reçu une avance sur salaire. "C'était une période vraiment triste mais surtout une grosse déception. En même temps, ma vie a finalement très bien fonctionné et quand je regarde en arrière, je me dis que j'avais déjà assez de choses pour me faire mûrir personnellement ainsi que dans mon travail et puis ma carrière a fini sur les bons rails", a-t-elle ajouté.

Aujourd'hui, Lisa Edelstein joue dans la série Girlfriends' Guide to Divorce.

Thomas Montet