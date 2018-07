Lisandro Cuxi heureux : Le chanteur fait une grande annonce !

Sa passion, la chanson. En 2015, Lisandro Cuxi a participé à The Voice Kids et a terminé en deuxième position. C'est en effet Jane Constance qui a remporté la deuxième édition. Pas de quoi décourager le jeune homme de 18 ans qui a retenté sa chance dans la saison 6 de The Voice. Et cette fois, victoire !

Lisandro Cuxi s'est imposé face à Lucie Vagenheim, Vincent Vinel et Nicola Cavallaro. Dans la foulée, il a dévoilé son premier single, Danser. Et, le 15 septembre 2017, il a sorti son premier album Ma bonne étoile.

Le chanteur n'a pas oublié ses études pour autant, qu'il a poursuivies en parallèle. Il a donc passé son baccalauréat le mois dernier. Un examen qu'il a réussi haut la main comme il l'a confié ce vendredi 6 juillet 2018 sur ses réseaux sociaux. "Les amis, j'ai eu mon bac avec mention très bien. Ce soir c'est la fête", a-t-il déclaré en vidéo.

Sans surprise, ses fans n'ont pas tardé à le féliciter pour l'obtention de son diplôme.