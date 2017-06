EXCLU – Lisandro Cuxi, gagnant de The Voice 6 : "J'ai travaillé dur pour ça !"

Samedi 10 juin 2017, après une grande finale de The Voice 6 (TF1) qui a tenu toutes ses promesses, Lisandro Cuxi, talent de l'équipe de M. Pokora, s'est imposé face à Vincent Vinel (Team Mika), Nicola Cavallaro (Team Zazie) et Lucie (Team Florent Pagny). La grosse émotion de son sacre passée, le jeune artiste de 17 ans a accepté de répondre aux questions de Purepeople.com !

Quel effet ça te fait de succéder à des artistes tels que Kendji Girac ou plus récemment Slimane en tant que grand gagnant de The Voice ?

Je me dis dans ma tête, jusqu'à là maintenant, que c'est impossible ce qui m'arrive ! J'en reviens toujours pas. C'est juste un rêve de gosse ! J'en rêve depuis tellement longtemps et j'ai travaillé dur pour ça, mais de me dire que c'est arrivé, c'est juste dingue.

Maintenant que tu as remporté la compétition, quels sont tes projets dans un futur proche ?

J'aurais bien aimé enregistrer un petit album quand même ! (Rires) Un album avec ce que j'aime vraiment. J'ai un rendez-vous cet après-midi avec Universal pour qu'on se parle, que l'on se dise ce qu'on veut faire... J'aurais bien aimé un petit album, tranquillement, pour commencer.

Comptes-tu t'installer à Paris (Lisandro vit actuellement à Cannes en famille) pour débuter cette carrière qui s'ouvre à toi ?

Franchement, j'aurai peut-être envie dans un an de rester ici, à Paris. Tout se passe ici. Monter et descendre, remonter et redescendre, c'est un peu pénible. Je pense que dans quelques mois, je vais peut-être venir à Paris, enfin... on ne sait pas encore ! (Rires)

Ta grande soeur Soraia (qui vit en Suisse) a déclaré que vous ne vous voyiez pas assez. Vu qu'elle est chanteuse, allez-vous partager l'enregistrement d'un titre afin de passer du temps ensemble ?

Franchement, j'aimerais bien qu'elle participe à mon album, ça pourrait être cool ! J'en parlerai avec Universal. Mais c'est vrai que je la vis un peu mal la distance entre nous, elle habite en Suisse, moi à Cannes, je ne la vois pas souvent. Là, qu'elle soit venue sur la finale de The Voice, ça m'a fait un bien de malade.

Est-ce que ton ancienne coach de The Voice Kids, Jenifer, t'a adressé un petit mot depuis ta victoire dans la version adulte du concours ?

Oui, elle m'a téléphoné hier soir. Elle était trop trop fière. Elle m'a félicité, j'étais trop content, ça m'a fait très plaisir.

Durant la compétition, tu avais repris Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero pour nous parler de ta relation avec un père peu présent, as-tu eu de ses nouvelles ?

Il m'avait envoyé un message durant la demi-finale. Là, j'ai eu énormément de messages et j'ai eu tellement de choses en tête que j'ai pas vraiment fait gaffe à qui m'avait envoyé quoi... mais j'espère qu'il m'a félicité.

Ton coach M. Pokora va-t-il continuer à t'épauler malgré la fin du programme ? Comptez-vous travailler ensemble ?

Plus les émissions passaient, plus il disait qu'il allait me prendre sous son aile, donc j'ai vraiment hâte d'être à la suite et de voir vraiment s'il va être là ou pas. Franchement, j'aimerais bien ! Il a tout vécu comme moi à mon âge. Il a gagné Popstars sur M6 à 17 ans et moi je gagne The Voice aujourd'hui, il connaît tous les rouages, il sait si je dois aller à gauche ou à droite... Je pense qu'il pourrait être d'une aide précieuse.

C'est quoi ton rêve ? Tu te vois où dans dix ans ?

En fait, c'est step by step pour moi encore ! Il faut déjà que j'enregistre mes singles. On va voir comment ça marche et puis après, on se rappellera et je vous en dirai plus !

Tu souhaites sortir un premier single dansant pour mettre en avant ton talent de showman dévoilé durant l'émission ?

Dansant, je sais pas trop encore. Comme on veut le sortir le plus rapidement possible je pense, préparer une chorégraphie et préparer un clip, ça prendrait beaucoup de temps. Si je veux arriver avec un truc gros, avec une chorégraphie et du show, il faudrait que ça sorte dans un mois... mais si je veux vite sortir un single, qui serait quand même un bon titre dansant mais pas up à 100%, ça je peux le faire, avec un clip où je danse un peu.

