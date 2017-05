The Voice 6 – Lisandro Cuxi, son père perdu de vue: "On est têtus tous les deux"

Il s'est imposé lors des épreuves ultimes de The Voice 6 dans l'une des battles de la team Pokora, Lisandro Cuxi affrontera samedi prochain les live du concours en direct sur TF1. Interrogé par nos confrères de Gala, le jeune homme de 17 ans qui avait déjà participé à The Voice Kids 2 dans l'équipe de Jenifer est revenu sur son parcours... et sa vie de famille.

Si Lisandro, sa maman Maria et ses quatre frères et soeurs (Suraya, Wilson, Renato et Jérémy), sont aujourd'hui établis à la périphérie de Cannes, il faut savoir que le jeune talent a grandi au Portugal et qu'il n'est arrivé en France qu'en 2009 afin de fuir la précarité. "J'en ai un mauvais souvenir. Ça s'est fait du jour au lendemain, je ne parlais pas un mot de français, il y avait des moqueries, je n'avais pas d'amis", s'est-il rappelé. Peu de temps après cet exil, Lisandro a dû affronter la séparation de ses parents et la prise de distance de son père... Un choc pour lui.

Heureusement, la musique a servi d'échappatoire au jeune homme qui a multiplié les reprises sur YouTube... jusqu'à se faire remarquer. "Sur les réseaux sociaux, j'avais pas mal de commentaires positifs. Ça m'a encouragé !", avoue-t-il. Également repéré par une prof de chant nommée Clotilde (aujourd'hui sa manageuse !), Lisandro a pu préparer les castings du plus célèbre des télé-crochets.

Aujourd'hui, s'il continue de s'imposer dans la compétition The Voice, il espère bien pouvoir renouer avec celui qui lui manque tant, son père. "Je ne sais pas s'il regarde le programme. Je ne sais pas ce qu'il en pense. On est têtus tous les deux, et exprimer nos sentiments, ce n'est pas notre fort", a concédé le jeune homme.

Un portrait à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, actuellement en kiosques.