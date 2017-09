Lisandro Cuxi (The Voice 6) : "Les filles m'envoient des photos dénudées"

Depuis sa participation à l'aventure The Voice, Lisandro Cuxi a beaucoup de succès auprès des jeunes filles. En effet, dans une interview qu'il a accordée à nos confrères du magazine Public, le grand gagnant de la sixième saison du télé-crochet de TF1 est revenu sur son aventure et sur les conséquences que celle-ci a entraînées.

Le jeune homme assure se faire "draguer" sur les réseaux sociaux depuis la sortie de son premier single Danser : "Sur Snapchat, des filles m'envoient des photos dénudées. Au début, je trouvais ça bizarre. Mais en fait, c'est très cool."

Quant aux relations amoureuses, le jeune homme de 18 ans n'a pas la tête à ça pour le moment : "Je suis encore en mode boulot. Cela fait deux ans que je suis célibataire et je n'ai flashé sur aucune fille. Pourtant je suis tout-terrain, je n'ai pas de critères précis. Mince, pas trop mince... Je fonctionne au charme et à l'intelligence."

Depuis qu'il a remporté le concours de chant, Lisandro garde de bonnes relations avec ses anciens coachs, Jenifer (The Voice Kids) et M. Pokora : "Jenifer m'a félicité quand j'ai gagné. Avec Matt, mon super coach, on a mangé un bout début août à Cannes. Il a écouté quelques titres de mon disque et il a bien aimé. J'espère qu'on enregistrera un duo sur mon deuxième album."

Celui qui souhaite se consacrer à sa seule carrière désormais lui a même adressé "plein" de conseils, "notamment pour savoir comment aller chercher le public quand on est sur scène", mais pas seulement. "Matt m'a dit de ne pas aller trop vite, de faire les bons choix. Ah, et aussi ce truc 'Tu es jeune, mais profite quand même des meufs'", finit par assurer le jeune homme.

