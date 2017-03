Loana atteinte d'un handicap après qu'un ex lui a "défoncé l'orbite" !

Loana multiplie les interviews à l'occasion de son retour dans Les Anges 9 (NRJ12), le 24 mars prochain, et la sortie de sa reprise de de Love Me Tender d'Elvis Presley, en duo avec son ami Eryl Prayer. Après la station radio Europe 1 ou encore le magazine Public, c'est à VSD que la gagnante de Loft Story (2001) a raconté ses joies, mais également ses peines.

Loana n'a en effet pas manqué d'évoquer son ancien petit ami dealer qui l'avait séquestrée et lui avait extorqué pas moins de 100 000 euros il y a sept ans. La candidate de télé-réalité de 39 ans est également revenue sur un autre ex qui lui a "défoncé l'orbite en la faisant passer à travers une porte-fenêtre", faisant au passage une confidence : elle est atteinte d'un trouble qui l'handicape beaucoup. L'ancienne conquête de Jean-Édouard souffre en effet de diplopie, une perception double d'un même objet : "J'ai failli perdre la vue", raconte-t-elle.

Cela n'empêche pas Loana de profiter pleinement de la vie depuis que ses problèmes d'addictions et ses tentatives de suicide sont derrière elle. L'ex de Fred Cauvin assure en effet qu'elle va beaucoup mieux aujourd'hui : "Je me sens sereine, heureuse. J'apprécie chaque jour, j'aime ma vie. La vie en général. Le bilan est plutôt positif, je suis fière d'avoir pu arrêter toute seule ces addictions, d'avoir traversé ces épreuves qui ont fait de moi ce que je suis."

Il ne lui manque plus qu'une chose pour être pleinement comblée : le prince charmant. Et Loana ne désespère pas de le trouver.

L'intégralité de l'interview de Loana est à retrouver dans le magazine VSD en kiosques ce jeudi 9 mars 2017.