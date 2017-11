Loana et Phil Storm de nouveau en couple ? Elle met les choses au clair

Loana et Phil Storm se malheureusement sont séparés en septembre dernier. Mais voilà, le duo a visiblement gardé des liens très forts. L'icône de télé-réalité l'a en effet confirmé avant d'en dire un peu plus.

Lundi 20 novembre 2017, celle qui s'affiche de plus en plus amincie a posté sur Instagram un cliché qui a beaucoup fait jaser. Il s'agissait d'un montage photo la mettant en avant : "Mélange de mes plus belles photos de ces derniers mois, pour vous. Bisous sucrés à tous et à toutes", a-t-elle écrit en légende. Jusqu'ici, rien d'incroyable sauf qu'en commentaire, son ex-amoureux lui a fait une dédicace adorable : "Et nous en ferons tellement plein d'autres encore plus merveilleuses."

Cet échange a soulevé de nombreuses questions sur la nature de leur relation de la part des internautes. Il n'en a pas fallu davantage pour que Loana prenne la parole. "On est rede­ve­nus amis, mais pas plus, a-t-elle déclaré à nos confrères de Voici. Ça me fait plai­sir de le revoir quand son emploi du temps le permet. Notre histoire est deve­nue une formi­dable amitié. Et j'en suis très heureuse car il me manquait énor­mé­ment."

Voilà qui est clair à présent !