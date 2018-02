Look de la semaine : Kaia Gerber et Bella Hadid, reines des fashion weeks

Cette semaine encore, la planète Mode vibre pour la Fashion Week ! Celle de Londres a pris fin mardi 20 février et passé le relais à la ville de Milan. Kaia Gerber, Bella Hadid et la craquante Tina Kunakey y régalent les photographes et amoureux de street style...

Très active à New York, absente des défilés de Londres, Kaia Gerber a repris son marathon mode à Milan. La fille de Cindy Crawford a notamment participé aux shows Alberta Ferretti, Moschino, Max Mara et Fendi. En marge de ces événements, Kaia provoque des mouvements de foule à chacune de ses sorties. Vêtue d'une combinaison noire ou d'un crop top blanc, lunettes de soleil sur le nez et baskets aux pieds, l'ado a tout des plus grandes !

Bella Hadid a elle aussi manqué la London Fashion Week. La jolie brune de 21 ans est réapparue en Lombardie, sur les podiums des shows Alberta Ferretti, Moschino et Fendi. Elle poursuit le sien, à ciel ouvert, de jour comme de nuit, notamment vêtue d'une veste courte Off-White™ c/o Levi's puis d'un trench-coat en cuir.

Mardi soir (20 février), Tina Kunakey a assisté à la présentation Moncler Genius. La maison Moncler a présenté les collections conçues par huit créatifs de l'industrie de la mode. La petite amie de l'acteur Vincent Cassel portait pour l'occasion une veste Moncler Gamme Rouge, une ligne dont la marque a récemment annoncé la mort.

Dans le même temps, Natalia Vodianova accueillait ses amies top models à la Roundhouse à Londres pour une foire caritative au profit de sa fondation. Vêtue d'un manteau et d'une robe Simone Rocha, le mannequin russe de 35 ans a illuminé le tapis rouge de la soirée.

Toujours à Londres et en marge de la Fashion Week, Rosie Huntington-Whiteley a assisté à la cérémonie des BRIT Awards. Le mannequin britannique de 30 ans portait une robe et des souliers Saint Laurent.

Nous concluons ce Look de la semaine spécial fashion weeks de Londres et Milan avec Gilda Ambrosio. La créatrice de mode italienne a assisté au défilé Alberta Ferretti, toute de Burberry vêtue.

