Natalia Vodianova : Fée généreuse, soutenue par ses amies top models

"Parée au décollage", a écrit Natalia Vodianova en légende d'une animation 360° publiée sur Instagram. Le top model de 35 ans attendait les convives de la soirée Fund Fair au profit de sa fondation, la Naked Heart Foundation. L'événement a eu lieu mardi soir (20 février) à la Roundhouse à Londres, où s'achevait la Fashion Week. Habillée d'un manteau et d'une robe Simone Rocha (collection automne-hiver 2018-2019 présentée quelques jours plus tôt), Nata Supernova a fait sensation sur le tapis rouge de sa foire caritative.

La compagne d'Antoine Arnault et maman de cinq enfants (Lucas, Neva et Viktor, nés de son premier mariage à Justin Portman ; et Maxim et Roman, de sa relation avec l'homme d'affaires français) a accueilli plusieurs amies et consoeurs. Doutzen Kroes, Lara Stone et une Izabel Goulart sexy et scintillante en robe Christian Dior se sont rendues à la Roundhouse.

La petite soeur de Kate Moss, Lottie, la chanteuse Pixie Lott et son fiancée Oliver Cheshire, la Française Julia Restoin Roitfeld et les top models Natasha Poly et Stella Tennant étaient également de la partie.

Natalia Vodianova a remercié ses convives de leur soutien sur Instagram, en légende d'une vidéo récap' de l'événement.