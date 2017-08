Louis Sarkozy et sa chérie Natali : Vacances au paradis et en amoureux

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Louis Sarkozy. Le benjamin de l'ancien président Nicolas Sarkozy s'éclate de l'autre côté de l'Atlantique, où il vient de boucler un long road trip à travers les États-Unis. Cerise sur le gâteau : il n'était pas seul.

En effet, depuis sa rupture avec la chroniqueuse de TPMP Capucine Anav, Louis a retrouvé l'amour dans les bras de Natali Husic, une jolie pianiste, chanteuse et compositrice. Et c'est avec sa nouvelle dulcinée que le jeune homme de 20 ans est parti sur les routes américaines, du Colorado à New York en poussant jusqu'aux Bahamas. Un voyage à suivre sur Instagram : les deux amoureux n'ont pas manqué de documenter leur périple avec des photos qui font quelque peu saliver.