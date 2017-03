Capucine Anav dévoile la raison de sa rupture avec Louis Sarkozy

C'est avec beaucoup de tendresse que Capucine Anav a évoqué son ancienne histoire d'amour avec Louis Sarkozy, lors de son entretien avec le magazine Gala en kiosques le 1er mars 2017.

Durant environ deux ans, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste et le fils cadet de Nicolas Sarkozy ont filé le parfait amour. Leur idylle se serait malheureusement terminée en fin d'année à cause du travail de Capucine Anav. "A mon âge, on ne peut pas me demander de faire un choix entre l'amour et le travail. Alors, j'ai laissé Louis choisir", a confié la jolie brune de 25 ans, qui sera aux commandes de son premier prime le 10 mars prochain sur C8.

Les anciens tourtereaux ne sont toutefois pas en mauvais termes pour autant : "On est restés en bons termes après notre séparation, avoue Capu­cine. Louis est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'aime énormément. Avec qui j'ai vécu une très belle histoire d'amour. Il a été là pour moi quand je n'étais pas bien et je m'en souviens [Elle a fait une dépression l'an dernier, à l'époque où elle était encore chez NRJ12, NDLR]."

Capucine Anav garde également de très bons souvenirs de Nicolas Sarkozy et sa femme Carla Bruni. Elle n'a pas caché avoir été très touchée que l'ex-président de la République confie qu'il la trouvait "gentille et bien élevée". : "J'ai trouvé ces déclarations extrêmement sympathiques. Venant d'une personne comme lui, c'est vraiment flatteur. Humainement, je suis très contente de l'avoir connu. J'ai eu l'oc­ca­sion de parler télé un peu avec lui et il a été de très bon conseil. Tout comme Carla d'ailleurs qui a toujours été adorable."

De tendres déclarations qui devraient toucher les principaux intéressés.