Capucine Anav émue par les propos de Nicolas Sarkozy : Elle réagit dans TPMP

Mercredi 25 janvier 2017, Capucine Anav faisait partie des chroniqueurs présents autour de la table de la version XXL de Touche pas à mon poste (C8). Très émue, la pétillante brune de 25 ans est revenue sur les propos de Nicolas Sarkozy à son égard.

Au cours de l'émission, Cyril Hanouna a rappelé que l'ancien président de la République avait parlé de la belle chroniqueuse, "alors qu'elle n'est plus avec son fils Louis depuis quelque temps". "Contrairement à Cécilia qui ne la portait pas spécialement dans son coeur, Nicolas Sarkozy trouvait l'ex-petite amie de son fils Louis, Capucine Anav, 'gentille et bien élevée'", pouvait-on lire dans les colonnes du magazine Gala en kiosques hier. Une déclaration qui a touché la principale intéressée en plein coeur.

Très émue, l'ancienne candidate de Secret Story a confié : "C'est gentil. Venant d'une personne comme lui, ça me touche beaucoup. Et cette déclaration a beaucoup touché mes parents en plus. Donc je suis très contente." Après quoi, elle a confié qu'elle appréciait beaucoup Nicolas Sarkozi et son épouse Carla Bruni Sarkozy. "Je les embrasse très fort. Malgré tout ce qu'on dit, Nicolas Sarkozy est quelqu'un de très gentil", a-t-elle conclu.

Du côté des audiences, Touche pas à mon poste XXL a rassemblé 1 315 000 téléspectateurs, soit 5,6% de part de marché sur les 4 ans et plus.