Louis Sarkozy veut légaliser les drogues, sa mère Cécilia le félicite !

Après sa prise de position controversée sur les armes à feu, Louis Sarkozy refait parler de lui à l'occasion d'une tribune dans laquelle il réclame la légalisation des drogues sur le sol américain. Un texte applaudi par sa maman Cécilia !

C'est sur le site du très conservateur site américain Washington Examiner, pour lequel il publie des articles, que Louis Sarkozy a publié sa tribune. Le jeune homme de 20 ans, étudiant en philosophie et religion à l'université de New York, clame ainsi que "criminaliser les drogues nuit à la société". Le fils de l'ancien président Nicolas Sarkozy estime que la "guerre contre les drogues commencée par Richard Nixon à la fin des années 60" a été un échec et met en écho la période de la prohibition dans les années 20. "Personne aujourd'hui ne penserait à gaspiller de l'argent et du temps afin de tenter de réinstaurer la prohibition. Pourquoi ne pas faire de même avec les drogues ?", interroge-t-il. Et d'ajouter : "Pendant la prohibition, c'était très simple d'avoir de l'alcool. Mais au lieu d'en acheter auprès des commerces réglementés par l'État, les citoyens devaient en acheter auprès de criminels et de trafiquants (...) Ils ont donc participé au financement des cartels criminels du marché noir au lieu de financer l'économie nationale."

A l'aide de chiffres, de références et de figures parfois controversées, Louis Sarkozy affirme que les Etats-Unis auraient ainsi perdu 50 milliards de dollars en 2016, en refusant de légaliser les drogues. Certains états américains ont toutefois légalisé la marijuana de manière récréative, médicinale ou les deux. Le jeune homme estime que "la décriminalisation causerait la faillite de l'économie parallèle et diminuerait grandement les violences" et que "les drogues seraient fabriquées dans des laboratoires professionnels, leur dosage serait limité et leur contenu chimique contrôlé et régulé". Il ajoute : "Il est clair que ceux qui luttent contre la marijuana tentent toujours de combattre un problème du 21e siècle avec des vaines solutions datant du 20e."

Sur Twitter, Cécilia Attias a félicité son fils pour sa prise de position. "Bravo mon fils !!!", a-t-elle écrit.