Louise Ekland et son fils Sacha face à Jean-Félix Lalanne, futur papa comblé

Du 2 au 4 juin était organisée à Nice la nouvelle édition du Festival du livre. En marge de cet événement, l'adjoint au maire de la ville, Rudy Salles, en a ainsi profité pour célébrer l'inauguration du toit terrasse de l'hôtel Aston la Scala, rénové après cinq mois de travaux.

A l'invitation du directeur général Eric Trolliard, plusieurs personnalités ont ainsi répondu présent pour découvrir le nouvel ameublement de cette grande surface située au huitième étage de l'hôtel, donnant une vue imprenable sur la Méditerranée. L'animatrice anglaise Louise Ekland était venue au bras de son compagnon Thibault et de leur fils Sacha. Adorable et très heureux de prendre la pose devant les photographes, le petit garçon a déjà bien grandi et fêtera ses 4 ans en août prochain.

Sur la place, la petite famille a notamment croisé le guitariste et compositeur Jean-Félix Lalanne et sa compagne très enceinte, Caroline Bonhomme. A 54 ans, le frère de Francis s'apprête en effet à devenir papa pour la troisième fois. L'artiste est déjà père de deux filles nées de précédentes relations, Nelle (7 ans) et Yohna (17 ans).

Andréa Ferréol, Aure Atika, Jérôme Anthony, la pianiste Vanessa Benelli Mosell mais aussi les écrivains Daniel Picouly, Didier van Cauwelaert et Jacques Pradel, Thierry Herzog et Jean-Michel Aphatie, Eric Ciotti ou bien encore Romain Sardou étaient également présents.