Lucie Lucas (Clem) : Ce que ses filles ont du mal à comprendre

Lucie Lucas (30 ans) est depuis 2010 la star de Clem. La comédienne, qui a grandi sous le regard des téléspectateurs, est une femme et une mère épanouie. Pour le magazine Nous deux, elle a accepté d'ouvrir un peu les portes de son intimité.

L'actrice qui campe le rôle de Clémentine Boissier vit plutôt bien sa notoriété : "Je suis privilégiée, même s'il est difficile de préserver mon intimité. Mes filles [elles ont 6 et 5 ans, NDLR] ont du mal à comprendre qu'elles doivent parfois partager leur maman avec d'autres. Mais avec un peu d'organisation, j'arrive à mener une vie presque normale."

Mère heureuse et épouse épanouie, Lucie Lucas a ensuite raconte son coup de foudre pour Adrien, son mari : "Nous nous sommes connus en quatrième, c'était le nouveau de la classe et j'ai immédiatement flashé sur lui. J'ai tout fait pour qu'il me remarque, mais ça n'a pas marché. Nous nous sommes perdus de vue pendant quelques années. Et puis un jour, sur un quai de gare, j'ai aperçu un garçon que j'ai trouvé très mignon. Malgré la foule, nos regards se sont croisés et nous nous sommes reconnus." Des retrouvailles presque impensables.

Deux jours plus tard, ils sont sortis ensemble et, aujourd'hui, Lucie Lucas est une femme amoureuse. "J'apprécie sa gentillesse, son humour et son courage de partager ma vie. Il doit supporter mes absences, mon stress, il lui faut beaucoup de sérénité pour m'épauler le mieux possible", dit l'égérie Mauboussin.

