Ludovic (Koh-Lanta) blessé : Pourquoi c'était "un véritable coup de malchance"

Nouveau coup dur pour les Jaunes dans l'épisode de Koh-Lanta All Stars (TF1) du 30 mars 2018. En plus d'avoir échoué lors des épreuves depuis le début de l'aventure, Clémentine, Candice et les autres membres de l'équipe ont dû faire face à une blessure.

Durant l'épreuve de Confort, Olivier a malencontreusement mis un coup de genou en pleine tête de son partenaire Ludovic. Très vite, l'équipe médicale est donc intervenue afin de prendre en charge le malheureux. Après lui avoir posé une minerve, les médecins l'ont transporté sur une civière et l'ont emmené dans l'hôpital le plus proche afin qu'il subisse des examens complémentaires.

Avant cela, le bambou sur lequel se trouvait Pascal s'était brisé en deux et il était tombé. Des événements qui ont suscité quelques questions à propos de la sécurité liée à l'épreuve. La production s'est donc exprimée sur l'incident auprès de nos confrères de TV Mag. "On ne le voit pas bien mais les contours de chaque plateforme de réception sont rembourrés de façon à amortir en cas de choc. De plus, le bambou est un végétal flexible qui par définition donne du rebond et est donc moins dangereux que du bois ou du métal qui ne sont jamais utilisés dans les structures de Koh-Lanta", a expliqué Vincent Glatre, chef constructeur des jeux.

Et le producteur des jeux Yann Le Gac a ajouté que la blessure de Ludovic était un coup du sort : "La blessure de Ludovic est un véritable coup de malchance puisque c'est Olivier, emporté par son élan, qui vient le percuter. C'est un concours de circonstances car la même action a été répétée des dizaines de fois lors de la phase de test réalisée en amont avec une équipe de testeurs recrutée localement."

Il a aussi précisé que des chaussures antidérapantes n'étaient pas nécessaires pour cette épreuve et que "la profondeur de la mer [était] suffisamment importante pour absorber les chutes sans que les candidats ne touchent le fond et se blessent".

Vous savez tout !