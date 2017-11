Luka Karabatic papa : Sa compagne Jeny Priez a accouché !

"Prêts pour toi", écrivait Jeny Priez sur Instagram, en légende d'une photo de la chambre de son bébé. L'intéressée, une fille que le mannequin de 31 ans et son chéri ont prénommée Deva, est venue au monde ce samedi 4 novembre. Elle apparaît sur une adorable image partagée par son papa, condamné à deux mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende pour un pari truqué.

Toujours sur les réseaux sociaux, Jeny et Luka ont permis à leurs milliers de followers (près de 16 000 pour l'ex-animatrice de NRJ12 et plus de 122 000 pour Karabatic) de suivre l'évolution de la grossesse. Nul doute que Deva deviendra la star de leurs comptes respectifs dans les semaines et mois à venir !

Ce dimanche 5 novembre, Luka Karabatic et ses collègues du PSG Handball affronteront l'équipe de Kielce, au stade Pierre de Coubertin. L'occasion d'y célébrer, par une victoire, la naissance de Deva.