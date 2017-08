M. Pokora adopte la moustache : ses fans conquis par son style !

M. Pokora est l'une des stars françaises les plus suivies sur les réseaux sociaux. Du coup, quand la jeune popstar de 31 ans - qui compte pas moins d'1,5 million d'abonnés sur Instagram ! - adopte un nouveau look, les internautes sont toujours prompts à donner leur avis !

Depuis quelques jours, l'interprète des tubes Juste une photo de toi ou encore Elle me contrôle a par exemple décidé d'assumer le port de la moustache. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ses admirateurs ont été nombreux à avoir un avis sur la question... et globalement, on ne va pas vous mentir, ils adorent le résultat !

"Canon la moustache, faut la garder, ça te va trop bien", "T'es trop beau comme ça, tu devrais être mannequin", "C'est bien la moustache, ça te vieillit un peu et c'est sexy !", "Tu es une bombe atomique", pouvait-on lire dans les commentaires d'un triptyque posté le 28 juillet dernier et mettant en avant la fameuse moustache.

Côté carrière, nous retrouverons M. Pokora dès le 19 août prochain, en prime time, dans la 4e saison de The Voice Kids sur TF1. Pour sa dernière participation au programme musical, on le retrouvera aux côtés de Jenifer et de Patrick Fiori.