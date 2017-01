M. Pokora : Cinq kilos en moins et des vertiges, les "pires jours" de sa vie

M. Pokora est parti au Sri Lanka afin de vivre une aventure extraordinaire aux côtés de l'aventurier Mike Horn – détenteur du record de la traversée du Groenland en 15 jours et a réussi l'ascension de quatre sommets de plus de 8000 mètres d'altitude sans oxygène. Nouvel invité de l'émission À l'état sauvage sur M6, le chanteur a avoué avoir beaucoup donné de sa personne.

Escalade, descente de chute d'eau, 50 kilomètres de marche en cinq jours et quatre nuits sous 30 degrés et un taux d'humidité de 100%... le moins que l'on puisse dire c'est ce que ce cours séjour fut éprouvant pour la star. "Je suis trempé comme si j'étais à la piscine alors que c'est juste ma sueur", déclare-t-il dans le film que nous avons pu voir en avant-première début octobre.

Après seulement quatre kilomètres parcourus, l'artiste qui a passé là-bas "les quatre jours les plus durs" de sa vie a été pris de nausées. "La manière dont je m'entraîne n'est pas faite pour ça. Un basketteur sur un terrain de foot ça explose et moi sur le terrain de Mike Horn j'ai explosé très rapidement car physiquement je n'étais pas préparé a ça, marcher dans ces conditions avec un sac de près de 20 kilos sur le dos sans manger et boire", a expliqué le chanteur lors de la conférence de presse.

À ce moment-là, je ne prends aucun plaisir

M. Pokora est d'ailleurs revenu sur ces jours d'enfer au paradis vert : "Je sais que je n'aurais pas abandonné mais les premières 24 heures ont été très difficiles. Tu as envie d'être désagréable de tout envoyé chier. De rentrer chez toi tout simplement. La première journée il est arrivé qu'ont descende d'une montagne pendant trois ou quatre heures. Et comme il faut faire attention où tu poses les pieds et les mains, je n'ai fait que regarder le sol et me tordre la cheville. À ce moment-là, je ne prends aucun plaisir."

Se nourrissant uniquement ce que Mike Horn a trouvé et fournissant des efforts physiques surhumains, M. Pokora a confié avoir perdu pas moins de 5 kilos en quatre jours. Un sacré coup pour le corps mais une expérience qui a changé sa vie.

A l'état sauvage avec M. Pokora. Le 6 février à 21h sur M6.