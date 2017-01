M. Pokora réunit Jenifer, Black M, Lio... Pour son grand show, "Cette soirée-là"

M. Pokora n'a peut-être pas décroché, une fois encore, de nominations aux Victoires de la musique 2017, mais il s'offre un prime un samedi soir, qui plus est sur TF1. Et ce n'est pas seul mais très bien entouré que le chanteur de 31 ans a enregistré Cette soirée-là les 8 et 9 janvier au Zénith de Paris.

Le beau gosse a fait appel à une pléiade de stars pour l'accompagner, partager des duos inédits et faire revivre les plus grands tubes de Claude François. Ce qu'il a fait avec succès avec son album My Way. Tous ses plus fidèles amis, Jenifer, Corneille, Black M... mais aussi de grandes voix de la chanson française se sont jointes à lui pour enregistrer ce "qui s'annonce comme la soirée événement de ce début d'année", promet le chanteur dans la bande-annonce du grand show diffusé sur TF1 samedi 14 janvier à partir de 20h55. En deuxième partie de soirée, Cette soirée-là, la suite prolongera le plaisir en permettant à ses invités, après l'hommage à Cloclo, d'interpréter leurs propres chansons.