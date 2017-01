Victoires de la musique 2017 : Renaud en lice, Amir aussi, Céline Dion absente !

Qu'il est difficile de faire bouger les lignes aux Victoires de la Musique... Depuis longtemps, la cérémonie de remise de prix est critiquée pour son côté élitiste, ne représentant pas assez la réalité de l'industrie musicale en France. Ainsi, les artistes populaires sont souvent boudés, c'est encore le cas cette année avec une absente de marque : Céline Dion.

Elle a beau être numéro deux des ventes de disques en France pour l'année 2016, avec 660 000 copies vendues de Encore un soir, cela n'empêche qu'elle ne figure dans aucune catégorie aux 32e Victoires de la Musique qui se tiendront le 10 février prochain sur France 2 à 20H50. Un véritable affront quand on sait que la star, outre ses ventes pharaoniques, a affolé les radios avec son single du même nom et qu'elle s'est offert un luxe que très peu d'autres stars francophones peuvent se permettre : remplir l'AccorHotels Arena de Paris pendant neuf soirs. Dommage...

Heureusement, la cérémonie affiche tout de même quelques autres noms populaires pour équilibrer un peu puisqu'il faudra compter sur Renaud (premier des ventes en 2016 avec un come-back triomphal), Christophe Maé ainsi que Claudio Capéo et le candidat à l'Eurovision, Amir.

Voici la liste des nommés :

ARTISTE MASCULIN

Benjamin BIOLAY

Vincent DELERM

RENAUD

ARTISTE FÉMININE

IMANY

JAIN

Véronique SANSON

ALBUM RÉVÉLATION

Au coeur de moi - AMIR

Claudio Capeo - Claudio CAPEO

Les conquêtes - RADIO ELVIS

RÉVÉLATION SCÈNE

BROKEN BACK - Production : JUNZI-ARTS

L.E.J - Production : LIVE NATION

MINUIT - Production : CORIDA

ALBUM DE CHANSONS

& - Julien DORE

L'attrape-rêves - Christophe MAE

Palermo Hollywood - Benjamin BIOLAY

ALBUM ROCK

Anomalie - LOUISE ATTAQUE

Mystère - LA FEMME

Sebolavy - MICKEY 3D

ALBUM DE MUSIQUES URBAINES

Hera - GEORGIO

My world - JUL

Sur le fil du rasoir - KOOL SHEN

ALBUM DE MUSIQUES DU MONDE

Far from home - CALYPSO ROSE

Musique de France - ACID ARAB

Ne so - Rokia TRAORE

ALBUM DE MUSIQUES ÉLECTRONIQUES OU DANCE

Electronica 2 : the heart of noise - Jean-Michel JARRE

Layers - KUNGS

Woman - JUSTICE

CHANSON ORIGINALE

A kele nta - MHD - Auteurs / Compositeurs : Mohamed SYLLA / Dany SYNTHE / DSK On The Beat

Et je l'appelle encore - Véronique SANSON - Auteur : Véronique SANSON / Compositeur : Medi BENJELLOUN

J'ai cherché - AMIR - Auteur : A. HADDAD / Compositeurs : N. KHALED - J. ERRAMI

Je m'en vais - VIANNEY - Auteur / Compositeur : Vianney BUREAU - Arrangeurs : Vianney BUREAU - Clément DUCOL

CONCERT OU SPECTACLE MUSICAL

JAIN - Zanaka tour - Production : AUGURI PRODUCTIONS / ZANAKA

Ibrahim MAALOUF - Red and black light - Production : ANTEPRIMA

NEKFEU - Production : LIVE NATION

CLIP

Coward - Yael NAIM - Réalisateurs : Paul VAN HAVER (STROMAE) - Luc JR TAM - Martin SCALI

Makeba - JAIN - Réalisateurs : GREG & LIO

The missing - CASSIUS - Réalisateurs : ICONOCLAST - WE ARE FROM L.A.

Thomas Montet