Mabô Kouyaté : Mort à 29 ans de l'acteur de Moi, César, 10 ans 1/2, 1m39

Après sa performance pleine d'énergie dans cette douce chronique de l'enfance, Mabô Kouyaté décroche le premier rôle du téléfilm Écoute, Nicolas, en 2002. L'adolescent joue à la fois au théâtre, au cinéma et à la télévision. On a ainsi pu le voir sur scène dans Œdipe ou la controverse, une pièce adaptée, mise en scène et interprétée par son père. Il fait partie ensuite de Bakou dans Bakou et les adultes de Jean-Gabriel Nordmann, au théâtre du Rond-Point, et retrouve son père pour le spectacle Soundjata Keïta présenté au Théâtre National d'Alger.

En 2011, il incarne Placide Louverture, fils de Toussaint Louverture né esclave en Haïti, devenu général de l'armée française puis gouverneur de Saint-Domingue, un téléfilm en deux parties diffusé pour la première fois à la télévision sur France 2. En 2013, il joue le rôle principal dans le film tunisien L'Enfant du soleil de Taïeb Louhichi. Entre 2011 et 2013, il est le chevalier Danceny dans Les Liaisons dangereuses, une pièce d'après Choderlos de Laclos mise en scène par John Malkovich, au théâtre de l'Atelier, puis en tournée en Europe et aux États-Unis.

Également mannequin, notamment pour des publicités pour Benetton et Afflelou, Mabô Kouyaté a été le partenaire de Gérard Depardieu et de Sadek dans Tour de France de Rachid Djaïdani, un film présenté à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes en 2016. Plus récemment, il était apparu à la télévision dans Munch avec Isabelle Nanty ou encore dans des épisodes des séries Engrenage et Section de recherches.

Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.