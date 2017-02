Mademoiselle Agnès : Cet émouvant talisman qu'elle tient de son amoureux décédé

Son dressing regorge de pièces incroyables, et pour cause, Mademoiselle Agnès est la Madame Mode du PAF. A 48 ans, la chroniqueuse est une sommité dans le petit monde de la mode. Pourtant, elle a confié au magazine Marie-Claire, en kiosques cette semaine, que sa pièce fétiche, celle dont elle ne se séparerait pour rien au monde... est une chemise bleu à carreaux, tout ce qu'il y a de plus simple. Un choix incongru ? Pas tant que ça...

Derrière ce haut en apparence ordinaire se cache une histoire aussi romantique que tragique.

"Elle appartenait à mon mec, il y a très longtemps. Je l'avais rencontré à Canal+, quand j'ai commencé la météo, en 1991. Il a d'abord été assistant des Nuls, puis il est devenu réalisateur, relate-t-elle. J'ai toujours une pensée pour Alexis quand je la vois, parce qu'Alexis est mort. C'est ma première histoire, on a passé huit ans ensemble, entre 20 et 30 ans. Je vois cette chemise et je le vois, lui. Alors, d'appartement en appartement, de vie en vie, je me trimballe avec Alexis."

Une chemise qui, on l'aura compris, cristallise des souvenirs inoubliables et garde une place spéciale, comme l'a confié l'animatrice d'Habillée pour..., maman depuis peu : "Je n'ai pas toujours pu la mettre : quand je vivais une autre histoire forte, elle n'avait pas sa place. Mais avec l'arrivée de ma fille, elle peut de nouveau faire partie de ma vie. Elle a un côté talisman. Elle m'élève, me fait penser qu'on ne meurt jamais. Sans histoire affective, les objets restent des objets. Ils passent."

