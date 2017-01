Mademoiselle Agnes maman : Madame Mode parle de sa fille pour la première fois

La maternité vous change une femme et ce n'est pas Mademoiselle Agnès qui dirait le contraire. À 48 ans, la Madame mode du PAF est maman d'une petite fille prénommée Swan, dont elle a parlé pour la première fois lors d'un entretien avec le magazine Nouvelles Questions de Femmes. La célèbre chroniqueuse de Canal+ s'est réjouie que sa fille ait "donné un sens à sa vie de femme". Agnès Boulard, de son vrai nom, a d'autant plus de raisons de se réjouir que la petite partage déjà sa passion pour la mode !

"Elle passe beaucoup de temps dans le placard à chaussures depuis qu'elle a 1 an, qu'elle marche en fait. Et à 2 ans, elle me pique toutes mes chaussures à talons. Elle en est au stade de l'imitation. Si elle me voit maquiller le matin, elle me fait signe de lui en mettre. C'est marrant parce qu'elle a aussi un petit côté tomboy, ce côté petit mec mais en même temps très fille. Il faut dire que, depuis qu'elle est née, pendant les périodes de Fashion Week, elle voit arriver tous les matins une maquilleuse et un coiffeur, s'installe sur mes genoux et me regarde me faire maquiller et coiffer", a-t-elle confié.

La petite Swan est à bonne école : sa maman est une véritable fashionista. Pour autant et contrairement à ce à quoi l'on aurait pu penser, pas question pour elle de griffer sa fille de la tête aux pieds.

"Les enfants grandissent trop vite, sans faire ma radine ! Je passe ma vie chez Monop, Zara, Petit Bateau. Et puis mon frère va avoir un bébé, une fille a priori, donc elle va hériter des belles pièces de Swan. Elle va être très gâtée, cette petite. Mais il y a des pièces qu'on adore et que je ne donnerai pas parce qu'elles évoquent des moments de sa vie. Celles-là, je les garde pour moi", a-t-elle expliqué.

Maman modeuse, l'animatrice d'Habillé(e)s pour... garde la tête sur les épaules et a redéfini le sens de ses priorités. Son nouvel objectif ? "J'espère éduquer au mieux ma fille et lui donner une belle vie... Et rencontrer un mec beau, riche, canon", a-t-elle conclu. On le lui souhaite !