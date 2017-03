Madonna : La somme astronomique réclamée par un fan obsédé...

C'est une improbable histoire qui resurgit du passé. En 2010, un fan de Madonna légèrement insistant, Robert Linhart, avait été arrêté par la police new-yorkaise après avoir été surpris devant l'immeuble de la star américaine. Cet ancien pompier de 65 ans, complètement obsédé par l'interprète de Like a Virgin, avait stationné sur place pour laisser des messages à son idole sur une pancarte. "M., l'univers nous a réunis en 1992 et une nouvelle fois cette année à Prague. Rencontre-moi s'il te plaît XXX", avait-il notamment écrit.

Appréhendé par les autorités, Robert Linhart avait refusé de quitter les lieux et avait volontairement résisté aux policiers, ce qui représente un délit aux États-Unis. Inculpé et enfermé quelques jours en prison, il avait par la suite décidé de déposer plainte contre les policiers qui l'avaient arrêté. Aujourd'hui, c'est précisément pour cette démarche qu'il fait de nouveau parler de lui.

Selon TMZ, Robert Linhart affirme avoir été malmené par les agents de police, expliquant avoir été "frappé et battu" au niveau du cou et du dos, sur les épaules et sur les bras, considérant avoir été traité comme le "punching bag personnel" des officiers qui l'encadraient à cette époque. Bien déterminé à obtenir des dommages et intérêts, il vient d'expliquer qu'il était prêt à retirer sa plainte à condition qu'on lui verse la somme de... 5 millions de dollars.

Toujours d'après TMZ, "on ignore encore si New York est prête à payer, mais l'avocat de Linhart, Pete Gleason, a rendez-vous avec les avocats de la ville le 25 avril". On ne plaisante visiblement pas avec un ex-pompier...