Maëlle (The Voice 7) menacée d'enlèvement par un déséquilibré obsédé

C'est une histoire à peine croyable qui fait froid dans le dos.

Selon nos confrères toujours bien renseignés du Parisien, la très talentueuse Maëlle (gagnante populaire de The Voice 7 le 12 mai dernier sur TF1) a été contrainte de porter plainte à la gendarmerie de Mâcon quelques jours après son sacre. En effet, un déséquilibré aurait menacé de l'enlever.

C'est depuis les réseaux sociaux que la jeune Maëlle, 17 ans et ex-Talent de la team Zazie, aurait reçu des menaces alarmantes. "Ce mystérieux interlocuteur avait contacté la plus belle voix de l'année pour lui demander de réaliser un shooting photo avec lui", raconte un proche du dossier à nos confrères. Seulement, face au silence de la talentueuse chanteuse, l'homme serait rapidement devenu très menaçant. "Il assure qu'il a fait la guerre, qu'il est militaire et que durant sa carrière, il a vu des enfants morts et des filles abusées. Et il finit par menacer d'enlever Maëlle en vue de la mettre en vente sur le darknet."

Ce déséquilibré, rapidement localisé par les gendarmes, serait en fait un jeune homme âgé de 19 ans actuellement interné à l'hôpital Charcot à Plaisir (Yvelines), où il est suivi à cause de ses troubles psychiatriques. Connu des services de police, il aurait déjà été arrêté sur les Champs-Elysées en possession d'une arme à feu par le passé. Un profil d'autant plus inquiétant qu'il bénéficiait jusque-là d'une permission de sorties...

Entendu dans cette affaire par des enquêteurs le 31 mai dernier, le jeune homme qui a développé une fixation sur Maëlle a avoué être en contact avec la chanteuse et a aussi indiqué, visiblement en plein délire, que des pirates informatiques à qui il devait de l'argent avaient prévu d'enlever l'adolescente... Le lendemain, un expert psychiatrique a déclaré le jeune homme "dangereux" et "irresponsable de ses actes". C'est désormais le procureur de Versailles qui est en charge du dossier.