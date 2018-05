The Voice 7 – Maëlle, première gagnante : "Je vais prendre mon temps..."

Maëlle a fait très fort ce 12 mai 2018. A seulement 17 ans, la talentueuse adolescente qui avait choisi d'embarquer à bord de l'équipe de Zazie lors des auditions à l'aveugle a remporté la 7e saison du concours The Voice sur TF1. Une première puisqu'aucune fille n'avait encore été sacrée par le public français !

Au lendemain de sa victoire, Maëlle a accepté de répondre à quelques questions de Purepeople.com.

Tout d'abord : bravo Maëlle, comment te sens-tu après ta victoire ? As-tu réussi à trouver le sommeil ?

(Rires) Tout le monde me pose cette question ! C'est vrai que ça fait bizarre en tout cas. Je suis là à me dire 'Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ?' C'est vraiment un truc de fou, un truc incroyable et du coup je suis encore toute remuée ! J'arrive pas trop à me faire à l'idée que j'ai remporté cette saison.

Tu as dû recevoir énormément de messages de félicitations !

Oui j'ai reçu énormément de messages de soutien, de beaucoup de monde, les gens étaient contents des messages que j'ai pu voir. Ça m'a fait vraiment plaisir et puis j'ai hâte aussi de revoir les Tournaisiens car j'habite à Tournai. Ils avaient mis un écran géant pour me soutenir hier, pour que tout le monde puisse regarder à l'extérieur, et du coup j'ai vraiment hâte de les revoir.

Tu es forcément heureuse d'être la première fille à avoir remporté le concours... au bout de sept saisons !

Je suis très contente, je suis très touchée parce que voilà, ma vidéo de casting je l'ai envoyée un petit peu sur un coup de tête sur myTF1.fr. J'ai envie que ce parcours-là inspire d'autres jeunes filles comme moi qui veulent essayer mais qui n'osent pas. Qui ne tente rien n'a rien ! Moi c'était sur un coup de tête, j'avais pas réfléchi à tout ce qui pouvait se passer et finalement c'est une aventure unique. J'espère que d'autres filles pourront aussi remporter la compétition.

Avant de gagner, tu as fait une frayeur à ta coach en lui annonçant à quelques jours de la finale que tu souffrais d'une trachéite. Comment as-tu géré cette situation ?

Je suis tombée malade un petit peu avant mais ça va. J'étais assez contente parce que j'ai eu de la voix le soir de la finale donc ça allait. C'est vrai que ça fait peur de tomber malade une semaine avant la finale, c'est pas évident du tout. J'avais des médicaments et puis on est bien soigné par les équipes.

Vas-tu continuer à prendre des conseils auprès de ta coach Zazie... voire collaborer avec elle ?

J'aimerais beaucoup, en tout cas je sais qu'elle sera là. Je suis certaine qu'elle va m'aider. J'aimerais bien qu'elle m'écrive quelque chose, je dirais pas non, c'est quelqu'un de vraiment extraordinaire et je suis vraiment très contente d'avoir fait cette aventure avec elle.

Maintenant que tu es très attendue du public, vas-tu te dépêcher d'entrer en studio ou préfères-tu prendre ton temps ?

Non, je vais justement prendre mon temps. J'en ai parlé avec Zazie et un petit peu avec Vianney pendant la finale, je lui ai dit que je voulais prendre mon temps pour faire un album qui me ressemble vraiment, qui soit ce que je veux représenter de moi, parce que c'est important, il ne faut pas faire une chanson comme ça à la va-vite. Je vais prendre mon temps d'autant plus que j'ai le bac de français donc il faut vraiment que je me concentre là-dessus aussi. On va bien réfléchir à ce qu'on va montrer en tout cas.

Vianney est partant pour t'aider sur ton premier album du coup ?

Non, on parlait juste comme ça parce qu'on chantait ensemble ! On a un peu discuté, je lui ai dit que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, que j'aimais ses albums, et il m'a dit que le plus important c'était vraiment de prendre son temps et de faire quelque chose qui nous ressemble.

Merci Maëlle et bonne chance pour la suite !

