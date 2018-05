The Voice 7, la finale : Maëlle première gagnante plébiscitée, Zazie aux anges !

Ce samedi 12 mai, TF1 diffusait la finale de The Voice 7. En début d'émission, les coachs Zazie, Mika, Florent Pagny et le dernier arrivé Pascal Obispo avaient chacun un dernier talent dans leur team. Qui est le grand gagnant du concours ? Suspense !

L'émission débute avec l'interprétation du titre Voilà, c'est fini de Jean-Louis Aubert par les quatre coachs. Maëlle, Raffi Arto, Xam Hurricane et Casanova font ensuite leur entrée pour terminer la prestation à huit.

Raffi Arto / Team Florent Pagny

Raffi Arto est un jeune prodige de la musique. Très à l'aise derrière un piano, le jeune homme n'a pas son pareil pour faire lever un public. Ce soir, pour décrocher le titre suprême, le Talent a décidé de reprendre Footloose de Kenny Loggins. Un choix ambitieux ! Florent Pagny conseille à son poulain, lors des répétitions, de ne pas hésiter à ajouter un peu de grain à sa voix. "Ce qui serait génial c'est de gagner The Voice avec du rock'n'roll", lâche-t-il plein d'espoir.

Sur scène, Raffi apparaît dans un décor de vieille télévision en noir et blanc. Son chant est assuré, l'énergie est au rendez-vous comme à chaque fois. Une fois revenu en couleur, le jeune homme donne tout, à l'aise au milieu des danseurs... Il fait le show ! "C'est terrible ce que t'as fait depuis toutes ces semaines, c'est super ! T'es trop fort, t'es juste complet, t'es magnifique", estime le coach Florent Pagny.

Maëlle / Team Zazie

Au fil des semaines, Maëlle (17 ans) s'est imposée comme la chouchou du public grâce à sa voix incroyable et ses prestations léchées malgré son très jeune âge. Ce soir, histoire d'enfoncer le clou, la candidate a décidé de reprendre l'excellent Sign Of The Times d'Harry Styles. Un choix audacieux qui devrait lui aller à merveille. Malheureusement, la jeune candidate a une trachéite... ce qui inquiète beaucoup Zazie. "Je lâcherai pas, ce serait bien qu'une fille gagne pour une fois", lâche Maëlle très motivée malgré son petit handicap du moment.

Sur scène, Maëlle, très en beauté, propose une version soignée du tube de l'ex-One Direction. Zazie chante en même temps que sa protégée, comme en symbiose avec elle. Les éclats de voix de la jeune candidate sont maîtrisés, c'est une jolie proposition qui devrait beaucoup plaire au public. "Pour moi, tu as la plus belle des voix", a commenté Zazie très satisfaite.

Casanova / Team Mika

Véritable outsider de la compétition, Casanova a gagné sa place en finale grâce au soutien indéfectible du public. Pour rappel, le jeune homme avait été éliminé face à Mennel mais avait retrouvé sa place dans la compétition lorsque cette dernière a quitté la compétition. Ce soir, pour défendre ses couleurs, le jeune homme a choisi de reprendre Formidable de Stromae... un artiste décidément beaucoup repris dans le télé-crochet ! Lors des répétitions, Mika a demandé à son poulain de pas chercher à faire "du joli, du faux".

Sur scène, Casanova propose une prestation presque théâtrale sur le texte de Stromae. Evoluant au milieu des danseurs, intéragissant avec eux, le jeune Corse ne fait aucune fausse note et prend réellement possession de la scène. Il est un peu moins sage, et c'est vraiment pas mal ! Florent Pagny est ému aux larmes par son interprétation.

Xam Hurricane /Team Pascal Obispo

Depuis le début de The Voice 7, Xam arrive à épater le public avec ses propositions habitées, très rock. Pour cette finale très regardée, le jeune homme a décidé de surprendre en proposant une reprise de Charles Aznavour, Comme ils disent. "J'adore cette chanson, elle prône la différence", lâche le Talent. Pascal Obispo veut qu'il soit 100% artiste sur scène, et pas un simple chanteur. Le coach lui dit qu'il est un outsider et qu'il doit se défendre s'il souhaite repartir avec la victoire.

Sur scène, Xam Hurricane apparaît à demi-maquillé face à un projecteur, vêtu d'une robe à paillettes cachant un pantalon noir. Côté homme, côté femme, il se déshabille progressivement et finit torse nu sur scène. Son interprétation est canon, son chant irréprochable !

Après ces quatre prestations, les finalistes rendent hommage à la chanteuse Maurane, disparue en début de semaine, en reprenant son tube Sur un prélude de Bach.

Mylène Farmer, Maître Gims, Vianney, Amel Bent, Amir, Lisandro Cuxi, Kendji Girac, Shaggy et Sting présents !

Si Mylène Farmer est simplement venue chanter son nouveau single Rolling Stone à l'occasion de cette finale, d'autres artistes ont accepté de partager la scène avec les Talents.

Xam Hurricane a le privilège de pouvoir chanter avec Sting et Shaggy. C'est sur le titre Englishman in New York que le trio se produit. Xam n'a pas à rougir de sa voix face aux deux piliers de l'industrie musicale internationale.

Casanova, Talent de Mika, a donné de la voix avec Amel Bent. C'est sur le titre Que je t'aime de Johnny Hallyday que le duo tente de mettre en avant l'équipe du chanteur de Relax, take it easy.

Maëlle, potentielle première femme à gagner le concours, a eu la chance de partager la scène avec Vianney. C'est sur le titre Je m'en vais qu'elle a une nouvelle fois montrer l'étendue de son talent. Ses envolées ont donné beaucoup de relief à la mélodie de Vianney, une vraie réussite.

Raffi Arto a pris possession de la scène en compagnie de Kendji Girac, le gagnant de The Voice qui a rencontré le plus de succès. C'est sur le titre Andalouse que le duo se produit. On ne va pas se mentir, Raffi ne semble pas 00% à l'aise sur ce titre up tempo et sa voix peine à se faire entendre face à Kendji...

Suite à ces performances avec les stars, c'est avec les coachs que les finalistes donnent de la voix. Xam Hurricane et Pascal Obispo reprennent La Bombe humaine de Téléphone. Raffi Arto et Florent Pagny La Boîte de jazz de Michel Jonasz. Mika et Casanova ont repris Goddbye Stranger de Supertramp, performance durant laquelle le coach s'est emmêlé les pinceaux mais l'a assumé en direct. Maëlle et Zazie ont repris Seras-tu là ? de Michel Berger.

Qui est le gagnant ?

L'heure du verdict a sonné. Et la grande gagnante de The Voice 7 est... Maëlle avec 55,3% des voix ! Très heureuse, Maëlle, émue aux larmes, a tenu à remercier sa coach Zazie.