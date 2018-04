The Voice 7 : Mennel coupée au montage, elle n'est pas rancunière...

Le départ de Mennel a malgré tout été abordé au cours de ce prime time. "Depuis, Mennel a décidé de quitter l'aventure. Par respect pour elle, nous ne diffuserons pas sa prestation. Nous vous proposons uniquement les prestations de Djeneva et Tiphaine SG", a ainsi explique Nikos Aliagas. "Malgré les qualités de Tiphaine SG et Djeneva, Mika avait décidé de qualifier Mennel. Suite à la décision de cette dernière de quitter le concours, vous ne retrouverez aucun de ces trois talents dans l'étape suivante", a-t-il également expliqué.

En plein enregistrement d'un premier single, Mennel s'est quant à elle exprimé sur Twitter. "Bonsoir, un grand Merci pour vos messages de soutien c'est très gentil et ça me va droit au coeur. Je me reconstruis à travers la musique et prépare mon single qui sortira bientôt. Quand les portes se ferment, j'espère que le public me soutiendra. je compte sur vous !! Love you", a-t-elle posté, visiblement sans aucune rancune.