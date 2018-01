Maëva Coucke (Miss France 2018) complexée ? "J'ai besoin d'un appareil dentaire"

Mardi 9 janvier 2018, Maëva Coucke (Miss France 2018) était l'invitée de Purepeople.com à l'occasion d'un Facebook Live très attendu. À cette occasion, l'ex-représentante de la région Nord-Pas-de-Calais a notamment accepté d'évoquer ses complexes physiques...

Avant de faire son petit bilan personnel, Maëva a révélé qu'elle lisait déjà beaucoup de commentaires pas forcément très agréables sur Instagram... à propos de ses pieds. "J'ai vu beaucoup de commentaires sur mes pieds, bon, je ne savais pas que j'avais un problème aux pieds... Mais j'aime mes pieds ! Je les trouve très bien !", a-t-elle statué avec le sourire.

Quelques instants plus tard, notre reine de beauté a tout de même avoué que si elle aimait beaucoup ses yeux verts et ses longues jambes élancées, elle était moins fan de ses dents... et des pieds en règle générale. On y revient finalement. "En général, les gens n'aiment pas trop les pieds, mois aussi je fais partie ces gens-là. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau chez quelqu'un", a-t-elle estimé avant de parler de la partie de son physique qu'elle trouve donc la plus "problématique" : ses dents. "J'aurais besoin de mettre un appareil dentaire. Là, on va dire que c'est pas le moment. Mes dents ne sont pas toutes très bien alignées, il peut y avoir un risque de déchaussement. C'est pas forcément au niveau du placement des dents, ça ça va elles sont quand même malgré tout assez droites, mais je sais qu'il y a un risque de déchaussement donc je mettrai un jour ou l'autre un appareil dentaire", a-t-elle assumé.

