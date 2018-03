Maëva Coucke (Miss France 2018) endeuillée après 15 années de bonheur...

Notre Miss France Maëva Coucke a appris une bien mauvaise nouvelle à ses abonnés jeudi 1er mars 2018. Son plus fidèle compagnon – dont on ignore le prénom – âgé de 15 ans vient de décéder...

C'est au détour d'une photo postée sur son compte Instagram désormais suivi par plus de 305 000 personnes que la jolie rousse de 23 ans a annoncé le triste événement. "'La chose la plus difficile à supporter quand ils s'en vont, ces amis tranquilles, c'est qu'ils emportent avec eux tant d'années de nos propres vies.' 2003-2018, à jamais dans mon coeur... <3", a en effet commenté la nordiste Maëva Coucke en légende d'un cliché d'elle et son chien disparu.

Bien entendu, de nombreux abonnés de notre belle Miss se sont manifestés pour la réconforter dans cette épreuve. "Ces animaux sont si chers a notre coeur alors quand ils s'en vont, on n'arrive jamais a retenir les larmes !!!", "Courage, ils vivent tellement de choses auprès de nous qu'ils font partie de notre famille et de notre vie", "C'est toujours très dur ce genre de moments ! Mais quoiqu'il arrive, ils ont eu une vie heureuse", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Courage Maëva !